Кулеба: "мигранты Лукашенко", дорогой газ и маневры вокруг Украины – часть гибридной войны РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает искусственный миграционный кризис на белорусско-польской границе, военные маневры России вокруг Украины и энергетический кризис в Европе составляющими гибридной войны РФ против Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

"Российские военные маневры, энергетический кризис в Европе, драматическое использование мигрантов как оружия на границах Беларуси с Польшей и Литвой и массивная дезинформация должны рассматриваться в едином комплексе - потому что все это является элементами гибридной войны России против Европы и евроатлантического сообщества", - заявил Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что нынешние маневры России считает не совсем наращиванием сил, поскольку значительная часть российских войск после весеннего обострения не отводилась.

"Происходящее сейчас - это скорее демонстрация, что Россия может быстро активировать уже накопленные войска и вооружение, а руководство РФ рассматривает различные варианты, в том числе военный", - отметил Кулеба.

По его словам, пока рано судить, каким именно будет сценарий России, но готовиться стоит ко всем. "Важно, чтобы Украина и союзники тесно координировались и приняли все меры, которые могут помочь сдержать Россию и предотвратить худшие сценарии", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он выразил благодарность НАТО за солидарность с Украиной и отметил, что в разговоре с генсеком обсуждали, как усилить способность Украины защищаться и как лучше сдерживать Россию от агрессивных действий.

"Украина всегда была и останется верной миру, справедливости и безопасности в Европе. Мы готовы сотрудничать с Альянсом для защиты этих фундаментальных приципов", - добавил глава МИД Украины.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге отметил, что у России действительно есть значительные военные силы рядом с границами Украины, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не делились с европейскими правительствами. По словам чиновников, знакомых с мнением администрации, они подкреплены общедоступными доказательствами.