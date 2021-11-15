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Британія збільшила рівень терористичної загрози після вибуху у Ліверпулі

Понеділок, 15 листопада 2021, 16:49

Рівень терористичної загрози у Великій Британії підняли зі "значного" до "серйозного", що означає, що тепер вважається "дуже ймовірним".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Sky News.

Цей крок, підтверджений міністром внутрішніх справ Пріті Пател, був зроблений після вибуху біля лікарні в Ліверпулі в неділю, який поліція назвала терористичним інцидентом.

Рішення підвищити рівень загрози було прийнято Об’єднаним центром аналізу тероризму (JTAC), і глава МВС сказала, що воно було ухвалене через два інциденти, що сталися за останній місяць.

JTAC базується в штаб-квартирі MI5 в Лондоні і складається з експертів з боротьби з тероризмом з поліції, уряду та органів безпеки.

Детективи затримали чотирьох людей через вибух, у результаті якого загинув пасажир таксі.

Поліція припускає, що саме цей пасажир взяв в автомобіль саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли таксі під’їхало біля приймальні Ліверпульської жіночої лікарні. Водієві таксі вдалося врятуватися, перед вибухом він замкнув пасажира в авто.

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Велика Британія тероризм
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