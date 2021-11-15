Великобритания увеличила уровень террористической угрозы после взрыва в Ливерпуле

Уровень террористической угрозы в Великобритании подняли со "значительного" до "серьезного", что означает, что теперь считается "очень вероятным".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Sky News.

Этот шаг, подтвержденный министром внутренних дел Прити Пател, был сделан после взрыва у больницы в Ливерпуле в воскресенье, который полиция назвала террористическим инцидентом.

Решение повысить уровень угрозы было принято Объединенным центром анализа терроризма (JTAC), и глава МВД сказала, что оно было принято из-за двух инцидентов, произошедших за последний месяц.

JTAC базируется в штаб-квартире MI5 в Лондоне и состоит из экспертов по борьбе с терроризмом из полиции, правительства и органов безопасности.

Детективы задержали четырех человек из-за взрыва, в результате которого погиб пассажир такси.

Полиция предполагает, что именно этот пассажир взял в автомобиль взорвавшееся самодельное взрывное устройство, когда такси подъехало возле приемной Ливерпульской женской больницы. Водителю такси удалось спастись, перед взрывом он запер пассажира в авто.