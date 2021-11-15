Боррель заявил о встревоженности ЕС из-за движения войск РФ к границе с Украиной

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил Украину в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета на фоне тревожной информации о перемещении российских войск к границе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы очень пристально следим за ситуацией безопасности на восточной границе Украины. Были предупреждения и вызывающие тревогу факты относительно перемещения войск к российско-украинской границе. Это очень важно для нас, вызывает тревогу и мы внимательно следим за этим" - сказал Боррель.

Он заверил, что поддержка Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности Украины непреклонна.

После последнего военного наращивания на границе с Украиной российские войска были уведены, однако они оставили много тяжелого оборудования, поэтому способны разворачиваться быстро. Это только перемещение людей, а не тяжелого оборудования", - отметил Боррель.

"В предыдущий раз военное наращивание вызвало у нас большую тревогу и в этот раз создается такое же впечатление" – добавил он.

При этом Боррель не стал говорить о возможной связи между действиями режима Беларуси в вопросе разжигания миграционного кризиса на границах ЕС и перемещения российских войск в границу с Украиной.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.