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Данія готує допомогу найвразливішим громадянам через зростання цін на енергоносії

Вівторок, 16 листопада 2021, 10:04

Данське міністерство енергетики, клімату і постачання анонсувало пакет допомоги у розмірі 100 млн крон для того, щоб підтримати найменш вразливих громадян протягом опалювального сезону, оскільки через подорожчання енергоносіїв для деяких категорій платіжки можуть стати непосильними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві відомства.

"Через глобальне зростання цін на енергоносії деяким жителям Данії загрожують значно більші цифри у платіжках за тепло. У найгірших випадках, рахунок може в холодні місяці зрости на кілька тисяч крон", - пояснюють у міністерстві.

Уряд пропонує виділити пакет у розмірі 100 млн данських крон (понад 15 млн доларів), які через муніципалітети спрямують на підтримку пенсіонерів, які не мають інших джерел доходу, отримувачів соціальної допомоги, безробітних, тимчасово непрацездатних тощо. 

Також ведуть перемовини з компаніями-постачальниками про те, щоб розподілити більші суми з платіжок в рахунки за наступні місяці протягом року і так зменшити навантаження на бюджет домогосподарств.

Через подорожчання енергоносіїв до різних кроків вдались і низка інших країн. У жовтні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 20 з 27 країн Євросоюзу ввели чи анонсували заходи на підтримку споживачів та бізнесу у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії.

Так, у Литві затвердили план для уникнення стрімкого зростання цін, в Естонії до березня всім споживачам електромережі буде надана компенсація у розмірі 50% від плати за користування послугою. 

Більше на цю тему -  у розмові ЄвроПравди з президенткою аналітичного центру DiXi Grouр Оленою Павленко.

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Данія Енергетика
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