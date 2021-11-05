Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сейм Литви схвалив заходи для сповільнення росту цін на енергоносії

П'ятниця, 5 листопада 2021, 10:19

Сейм Литви затвердив план, який дозволить сповільнити зростання цін на електроенергію, газ і опалення для споживачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Delfi.

З січня 2022 року газ, електрика та опалення не подорожчають настільки, наскільки прогнозувалося.

Депутати ухвалили поправки до п'яти законів, які дозволять уникнути величезного стрибка цін на енергоносії з січня. У результаті зростання цін на газ для споживачів розтягнеться на п'ять років.

Виробникам тепла дозволять купувати більшу частку природного газу не через біржу, а безпосередньо у постачальника газу. Нині вони мають купувати через біржу щонайменше 50% річної потреби у газі.

Зростання цін на електроенергію пригальмує і те, що Сейм відклав приблизно на пів року термін вибору для 500 тисяч споживачів незалежного постачальника. 

Раніше передбачалося, що споживачі мали визначитися з вибором до середини грудня.

За попередніми оцінками, ціна на електроенергію для домашніх споживачів із січня зросте менш ніж на 20%, а ціна на газ для людей з газовими плитами зросте приблизно на 20%. Без поправок вона збільшилася б на 51%.

Газове опалення будинків подорожчає приблизно на 30% замість 83%.

У зв’язку зі зростанням цін на енергоносії влада країн ЄС запроваджує різні заходи. В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть 50% платіжки за електроенергію.

Французький уряд вирішив виплатити 100 євро громадянам, які отримують менше 2000 євро на місяць, щоб допомогти їм впоратися зі зростанням цін на енергію і паливо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Енергетика
powered by lun.ua

Статті

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, для Європейської правди

Партнерство без правил: як Україна визначила своїх головних союзників у світі

Партнерство – це "більше ніж танго", воно вимагає участі двох або як мінімум двох держав. В Україні це відбувається не завжди.
4 листопада 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди