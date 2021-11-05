Сейм Литви схвалив заходи для сповільнення росту цін на енергоносії

Сейм Литви затвердив план, який дозволить сповільнити зростання цін на електроенергію, газ і опалення для споживачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Delfi.

З січня 2022 року газ, електрика та опалення не подорожчають настільки, наскільки прогнозувалося.

Депутати ухвалили поправки до п'яти законів, які дозволять уникнути величезного стрибка цін на енергоносії з січня. У результаті зростання цін на газ для споживачів розтягнеться на п'ять років.

Виробникам тепла дозволять купувати більшу частку природного газу не через біржу, а безпосередньо у постачальника газу. Нині вони мають купувати через біржу щонайменше 50% річної потреби у газі.

Зростання цін на електроенергію пригальмує і те, що Сейм відклав приблизно на пів року термін вибору для 500 тисяч споживачів незалежного постачальника.

Раніше передбачалося, що споживачі мали визначитися з вибором до середини грудня.

За попередніми оцінками, ціна на електроенергію для домашніх споживачів із січня зросте менш ніж на 20%, а ціна на газ для людей з газовими плитами зросте приблизно на 20%. Без поправок вона збільшилася б на 51%.

Газове опалення будинків подорожчає приблизно на 30% замість 83%.

У зв’язку зі зростанням цін на енергоносії влада країн ЄС запроваджує різні заходи. В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть 50% платіжки за електроенергію.

Французький уряд вирішив виплатити 100 євро громадянам, які отримують менше 2000 євро на місяць, щоб допомогти їм впоратися зі зростанням цін на енергію і паливо.