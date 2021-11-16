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Дания готовит помощь самым уязвимым гражданам из-за роста цен на энергоносители

Вторник, 16 ноября 2021, 10:04

Датское министерство энергетики, климата и поставки анонсировало пакет помощи в размере 100 млн крон для того, чтобы поддержать наименее уязвимых граждан в течение отопительного сезона, поскольку из-за подорожания энергоносителей для некоторых категорий платежки могут оказаться непосильными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства.

"Из-за глобального роста цен на энергоносители некоторым жителям Дании грозят значительно большие цифры в платежках за тепло. В худших случаях счет в холодные месяцы может вырасти на несколько тысяч крон", - объясняют в министерстве.

Правительство предлагает выделить пакет в размере 100 млн датских крон (более 15 млн долларов), которые через муниципалитеты направят в поддержку пенсионеров, не имеющих других источников дохода, получателей социальной помощи, безработных, временно нетрудоспособных и т.п.

Также ведут переговоры со снабжающими компаниями о том, чтобы распределить большие суммы из платежек в счета за следующие месяцы в течение года и так уменьшить нагрузку на бюджет домохозяйств.

Из-за подорожания энергоносителей к разным шагам прибегли и ряд других стран. В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20 из 27 стран Евросоюза ввели или анонсировали меры по поддержке потребителей и бизнеса в связи с ростом цен на энергоносители.

Так, в Литве утвердили план во избежание стремительного роста цен, в Эстонии до марта всем потребителям электросети будет предоставлена ​​компенсация в размере 50% от платы за пользование услугой.

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Дания Энергетика
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