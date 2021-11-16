В Германии на следующей неделе планируют представить коалиционное соглашение

Три партии, работающие над формированием следующей правительственной коалиции Германии, достигли прогресса в переговорах и преследуют цель представить коалиционное соглашение на следующей неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Михаэль Келлнер, старший депутат от "Зеленых", сказал, что переговорщики продолжат свои дискуссии на этой неделе и на следующей, добавив: "Тщательность идет впереди скорости".

Оптимистическое сообщение о том, что коалиционное соглашение вот-вот будет достигнуто, повторили Ларс Клингбейл, генеральный секретарь левоцентристских социал-демократов, и Фолькер Виссинг, генеральный секретарь "свободных демократов".

Напомним, СДПГ, "Зеленые" и "свободные демократы" в октябре начали официальные переговоры о коалиции. Они стремились, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

В начале ноября стало известно, что коалиционные переговоры в Германии между социал-демократами, "зелеными" и свободными демократами идут медленнее из-за климатической политики, и три стороны спорят о том, насколько далеко могут быть их планы.

"Зеленые" хотят перенести дату прекращения использования угля в Германии с 2038 года и прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2030 года. Они также хотят создать министерство по климату, которое будет вправе наложить вето на любое решение правительства для обеспечения соответствия политике Парижского климатического соглашения.

Свободные демократы против такого вето, а также любых запретов на автомобили. Стороны также разделились по ценообразованию на выбросы углерода, при этом "зеленые" осторожно относятся к планам ЕС по расширению системы торговли выбросами.