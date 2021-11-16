Бельгія готує обов’язкову вакцинацію для медичних працівників

Медичні працівники у Бельгії, які не хочуть вакцинуватися від COVID-19, зіткнуться із втратою роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

На тлі сплеску нових випадків коронавірусу уряд Бельгії пізно у понеділок затвердив законопроєкт про обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

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З 1 січня вони матимуть тримісячний період, щоб зробити щеплення. Протягом цього часу ті, хто залишається нещепленим, будуть повідомлені про зупинення контракту, якщо вони не зможуть надати довідку про одужання від COVID-19 або регулярно не подаватимуть негативні тести.

З квітня працівників без належного обґрунтування відмови від вакцинації може бути звільнено.

За різними оцінками, близько 60 000 медичних працівників в Бельгії не вакциновані від COVID-19.

Законопроєкт ще має бути схвалений Державною радою Бельгії та парламентом.

За останні сім днів у Бельгії було зареєстровано близько 10 000 нових випадків захворювання щодня, кількість госпіталізацій збільшилась на 28% за цей період.

Кількість смертей також збільшилася на 27% за тиждень до в середньому 26,7 смерті на день.

Через стрімке зростання випадків коронавірусу у Бельгії уряд може розглянути можливість відновлення деяких обмежень у зв’язку з пандемією, які він пом’якшив лише кілька тижнів тому.