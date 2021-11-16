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Бельгия готовит обязательную вакцинацию для медицинских работников

Вторник, 16 ноября 2021, 16:14

Медицинские работники в Бельгии, не желающие вакцинироваться от COVID-19, столкнутся с потерей работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

На фоне всплеска новых случаев коронавируса правительство Бельгии поздно в понедельник утвердило законопроект об обязательной вакцинации медицинских работников.

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С 1 января у них будет трехмесячный период, чтобы привиться. В течение этого времени непривитым сообщат о приостановлении контракта, если они не смогут предоставить справку о выздоровлении от COVID-19 или регулярно не будут подавать отрицательные тесты.

С апреля работники без надлежащего обоснования отказа от вакцинации могут быть уволены.

По разным оценкам, около 60 000 медицинских работников в Бельгии не вакцинированы от COVID-19.

Законопроект еще должен быть одобрен Государственным советом Бельгии и парламентом.

За последние семь дней в Бельгии было зарегистрировано около 10 000 новых случаев заболевания каждый день, количество госпитализаций увеличилось на 28% за этот период.

Число смертей также увеличилось на 27% за неделю, в среднем до 26,7 смерти в день.

Из-за стремительного роста случаев коронавируса в Бельгии правительство может рассмотреть возможность восстановления некоторых ограничений в связи с пандемией, которые он смягчил всего несколько недель назад.

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