Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У ЄС розповіли, як будуть діяти у разі загострення ситуації на кордонах України

Вівторок, 16 листопада 2021, 19:49

У випадку загострення ситуації на кордонах Україна може й надалі розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  "Укрінформ".

"У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі.

Читайте також
Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні України і міграційну кризу

Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - сказав Боррель.

Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні. За його словами, ЄС має лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.

Разом з цим Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію, яку уклали ЄС і Україна, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.

Як повідомлялося, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.

Тим часом міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі 15 листопада запевнили главу МЗС Дмитра Кулебу, що Росія зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель Донбас та ОРДЛО Росія
powered by lun.ua

Статті

За крок до конфлікту з ЄС: як Київ може відмовитися від порушення Угоди про асоціацію

Верховна рада готується зробити крок до реанімації призабутого конфлікту з ЄС. Але є простий шлях уникнути катастрофи.
17 листопада 2021 — Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

П'ять проблем закону про СБУ: що треба змінити, щоби не знищити реформу

Війну з РФ нам не виграти без сильної спецслужби. Але є умова: потрібна справжня реформа, а не чергове замилювання очей.
17 листопада 2021 — Олександра Устінова, для Європейської правди

Не тільки "тисяча Зеленського": як у Європі та у світі платять громадянам за вакцинацію

Ще навесні, коли західні держави почали долати проблему дефіциту вакцин, вони зіткнулися з іншим викликом – опором вакцинації у суспільстві...
16 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда