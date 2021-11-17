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В Угорщині вперше з березня понад 10 000 нових випадків зараження

Середа, 17 листопада 2021, 11:54

В Угорщині за останню добу зафіксували 10 265 нових випадків зараження COVID-19 – це найвищий щоденний показник з кінця березня.

Про це пише угорський портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

Кількість щоденних випадків наближається до піка в 11 265 осіб, досягнутому під час третьої хвилі пандемії.

За добу також підтверджено 178 смертей, пов'язаних із наслідками коронавірусу. У лікарнях перебувають 5852 особи з COVID-19.

В Угорщині зараз практично немає обмежень і рівень вакцинації нижчий за середній по Європейському Союзу.

Нагадаємо, про новий максимум заражень у середу повідомили Німеччина та Чехія.

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Угорщина Епідемія у цифрах Коронавірус
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