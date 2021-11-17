В Венгрии впервые с марта более 10 000 новых случаев заражения

В Венгрии за последние сутки зафиксировали 10 265 новых случаев заражения COVID-19 – это самый высокий ежедневный показатель с конца марта.

Об этом пишет венгерский портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Количество ежедневных случаев приближается к пику в 11 265 человек, достигнутому во время третьей волны пандемии.

В сутки также подтверждено 178 смертей, связанных с последствиями коронавируса. В больницах находятся 5852 человека с COVID-19.

В Венгрии сейчас практически нет ограничений и уровень вакцинации ниже среднего по Европейскому Союзу.

Напомним, о новом максимуме заражений в среду сообщили Германия и Чехия.