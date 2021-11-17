В Австрії новий максимум випадків COVID-19 на третій день карантину для невакцинованих

В Австрії зафіксували новий щоденний максимум випадків зараження коронавірусом на третій день карантину для тих, хто не був повністю вакцинованим.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За офіційними даними, у середу зареєстровано 14 416 випадків, вперше з початку пандемії вони перевищили позначку в 14 000. Пік найбільшої хвилі інфекцій до цього був 9586 випадків приблизно рік тому, коли країна перейшла на повний карантин.

Австрія також має один з найвищих показників зараження на континенті, із семиденною захворюваністю 925 на 100 000 людей.

Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциноване проти вірусу, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Заборонивши невакцинованим 10 днів тому відвідування ресторанів, готелів, театрів і гірськолижних підйомників, уряд також оголосив карантин, згідно з яким приблизно два мільйони людей, не повністю вакцинованих, можуть залишати свої домівки лише з обмеженої кількості причин.

Серед них — робота, купівля речей першої необхідності та фізичні вправи без обмежень у часі чи відстані.

Враховуючи ці широкі категорії, є сумніви щодо того, чи можна належним чином запровадити карантин і чи вдасться йому протистояти сплеску інфекцій.

Найгірша ситуація у двох з дев’яти провінцій Австрії, Верхній Австрії та Зальцбурзі, де лікарні зазнають все більшого навантаження.

Нагадаємо, про новий максимум заражень у середу повідомили Німеччина та Чехія.