Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Австрії новий максимум випадків COVID-19 на третій день карантину для невакцинованих

Середа, 17 листопада 2021, 13:03

В Австрії зафіксували новий щоденний максимум випадків зараження коронавірусом на третій день карантину для тих, хто не був повністю вакцинованим.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За офіційними даними, у середу зареєстровано 14 416 випадків, вперше з початку пандемії вони перевищили позначку в 14 000. Пік найбільшої хвилі інфекцій до цього був 9586 випадків приблизно рік тому, коли країна перейшла на повний карантин.

Австрія також має один з найвищих показників зараження на континенті, із семиденною захворюваністю 925 на 100 000 людей.

Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциноване проти вірусу, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Заборонивши невакцинованим 10 днів тому відвідування ресторанів, готелів, театрів і гірськолижних підйомників, уряд також оголосив карантин, згідно з яким приблизно два мільйони людей, не повністю вакцинованих, можуть залишати свої домівки лише з обмеженої кількості причин.

Серед них — робота, купівля речей першої необхідності та фізичні вправи без обмежень у часі чи відстані.

Враховуючи ці широкі категорії, є сумніви щодо того, чи можна належним чином запровадити карантин і чи вдасться йому протистояти сплеску інфекцій.

Найгірша ситуація у двох з дев’яти провінцій Австрії, Верхній Австрії та Зальцбурзі, де лікарні зазнають все більшого навантаження.
Нагадаємо, про новий максимум заражень у середу повідомили Німеччина та Чехія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Епідемія у цифрах Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі

Азербайджан та Вірменія знову повернулися до повномасштабних бойових дій – хоч і лише на один день. І це напряму вплине на майбутнє регіону.
18 листопада 2021 — Юрій Панченко, Єреван, Європейська правда

Осіннє падіння Байдена: чому дедалі більше американців не підтримують президента

Білий дім стикається з хвилею негативного ставлення до себе. Навіть у колі його однопартійців та прибічників є помітний брак ентузіазму...
18 листопада 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

За крок до конфлікту з ЄС: як Київ може відмовитися від порушення Угоди про асоціацію

Верховна рада готується зробити крок до реанімації призабутого конфлікту з ЄС. Але є простий шлях уникнути катастрофи.
17 листопада 2021 — Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда