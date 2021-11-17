В Австрии новый максимум случаев COVID-19 на третий день карантина для невакцинированных

В Австрии зафиксировали новый ежедневный максимум случаев заражения коронавирусом на третий день карантина для тех, кто не был полностью вакцинирован.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По официальным данным, в среду зарегистрировано 14 416 случаев, впервые с начала пандемии они превысили отметку в 14 000. Пик наибольшей волны инфекций до этого был 9586 случаев примерно год назад, когда страна перешла на полный карантин.

Австрия также имеет один из самых высоких показателей заражения на континенте с семидневной заболеваемостью 925 на 100 000 человек.

Приблизительно 65% населения Австрии полностью вакцинировано против вируса, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Запретив невакцинированным 10 дней назад посещение ресторанов, гостиниц, театров и горнолыжных подъемников, правительство также объявило карантин, согласно которому примерно два миллиона людей, не полностью вакцинированных, могут покидать свои дома только по ограниченному количеству причин.

Среди них работа, покупка вещей первой необходимости и физические упражнения без ограничений во времени или расстоянии.

Учитывая эти широкие категории, есть сомнения в том, можно ли должным образом ввести карантин и удастся ли ему противостоять всплеску инфекций.

Худшая ситуация в двух из девяти провинций Австрии, Верхней Австрии и Зальцбурге, где больницы испытывают все большую нагрузку.

Напомним, о новом максимуме заражений в среду сообщили Германия и Чехия.