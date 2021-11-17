Євросоюз планує обмежити експорт сміття у бідніші країни
Європейська комісія в середу запропонувала переглянути правила ЄС щодо перевезення відходів, щоб країнам-членам було складніше вивозити своє сміття до бідніших країн, які мають слабкі правила поводження з відходами.
Про це "Європейській правді" стало відомо від пресслужби Єврокомісії.
Запропоновані правила, які повинні схвалити країни ЄС та Європейський парламент, є частиною плану Брюсселя зі скорочення забруднення та забезпечення повторного використання та переробки пластику, текстилю та металів.
Минулого року ЄС експортував близько 33 мільйонів тонн відходів, приблизно половину з яких було відправлено до бідніших країн, що не входять до Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). У цих країнах слабші правила поводження з відходами, ніж у ЄС.
"Мета полягає в тому, щоб змусити ЄС взяти на себе велику відповідальність за вироблені відходи. Сьогодні це не так, і це те, що необхідно змінити", - сказав керівник екологічної політики ЄС Віргініюс Сінкявічюс.
Згідно з пропозицією, країна, яка не є членом ОЕСР, повинна повідомити Брюсселю про те, що вона хоче приймати партії відходів із ЄС, і довести, що вона може обробляти відходи екологічно безпечним чином.
Якщо країна зможе це зробити, держави ЄС зможуть надсилати туди свої відходи.
Експорт відходів до країн ОЕСР також піддаватиметься моніторингу з боку ЄС, і Брюссель може призупинити його у випадку підтвердження побоювань, що такий експорт викликає забруднення.
Пропозиція Єврокомісії спрямована на те, щоб спонукати 27 країн-членів покращити свої можливості щодо повторного використання та переробки відходів у домашніх умовах.
Пропозиція також спрощує правила перевезення відходів у межах ЄС, щоб пластик, папір, залізо та сталь могли потрапити на європейські підприємства з переробки.