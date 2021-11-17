В Угорщині опозиційний альянс продовжує випереджати партію Орбана на 4% 

Об’єднана опозиція Угорщини продовжує на чотири пункти випереджати партію влади "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана за результатами листопадового опитування аналітичного центру Zavecz Research.

Результат опитування був опублікований на сайті HVG.hu, повідомляє "Європейська правда".

Опитування також показало зниження в рядах тих, хто не визначився зі своїм голосом, перед національними виборами навесні наступного року.

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Опитування, проведене з 2 по 12 листопада, показало, що опозиційний альянс збільшив свою підтримку на два пункти до 41% виборців, тоді як підтримка "Фідесу" зросла в тій же мірі, до 37%. Минулого місяця опозиційний альянс також тримав лідерство у чотири пункти.

Кількість невизначених різко впала до 14% з 23% місяць тому, коли опозиційні праймеріз завершилися перемогою Петера Маркі-Зая, який тепер вважається головним опонентом Віктора Орбана.

Альянс соціалістів, соціал-демократів, зелених, лібералів і колишніх ультраправих партій висуває єдиного спільного кандидата у всіх 106 виборчих округах Угорщини.

Попередні спроби скинути Орбана підживлювалися переважно ліберальною елітою великого міста, але ідеологічно різноманітний альянс сподівається отримати вигоду на зростаючому невдоволенні прем’єр-міністром у його консервативному сільському центрі.

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