Національний стадіон у Варшаві знову перетворять на коронавірусний госпіталь
На Національному стадіоні у Варшаві повторно відкриють польовий госпіталь для хворих з коронавірусом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
"Після матчу Польща – Угорщина демонтують трав’яний покрив. Найважливішим елементом, пов’язаним з підготовкою інфраструктури лікарні, є встановлення кисневих концентраторів, киснева установка, мабуть, знову стане на полі, у нас є рішення, перевірені під час попередньої хвилі. Національні зимові дійства однозначно доведеться скасувати. Я не можу собі уявити, що під час роботи тимчасової лікарні на полі буде ковзанка", – наголошує Влодзімеж Доля, президент компанії PL20212+, яка керує Національним стадіоном.
У тимчасовій лікарні на Національному стадіоні спочатку буде доступно сто ліжок для людей, інфікованих коронавірусом, у тому числі десять місць для апаратів штучної вентиляції легенів.
Очікується, що лікарня прийме перших хворих у наступний четвер.
У жовтні минулого року Національний стадіон Варшави був перетворений на тимчасову лікарню, ставши першим подібним закладом, створеним під час пандемії в Польщі.
За даними уряду, заклад був розрахований на 1200 ліжок для пацієнтів з COVID-19, але навіть у піковий період прийняв лише 550. Загалом у закладі прийняли лише 1800 пацієнтів.
У госпіталі не лікували важкі випадки захворювання COVID-19, а лише приймали менш важких пацієнтів, щоб зменшити тягар інших лікарень у польській столиці та навколо неї.
Закрили цю тимчасову лікарню наприкінці травня цього року.
Як повідомлялося, у Польщі протягом останньої доби зафіксували 24239 нових випадків коронавірусу – це найбільше за час четвертої хвилі пандемії. Також зафіксований максимум смертей.