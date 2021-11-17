Національний стадіон у Варшаві знову перетворять на коронавірусний госпіталь

На Національному стадіоні у Варшаві повторно відкриють польовий госпіталь для хворих з коронавірусом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Після матчу Польща – Угорщина демонтують трав’яний покрив. Найважливішим елементом, пов’язаним з підготовкою інфраструктури лікарні, є встановлення кисневих концентраторів, киснева установка, мабуть, знову стане на полі, у нас є рішення, перевірені під час попередньої хвилі. Національні зимові дійства однозначно доведеться скасувати. Я не можу собі уявити, що під час роботи тимчасової лікарні на полі буде ковзанка", – наголошує Влодзімеж Доля, президент компанії PL20212+, яка керує Національним стадіоном.

У тимчасовій лікарні на Національному стадіоні спочатку буде доступно сто ліжок для людей, інфікованих коронавірусом, у тому числі десять місць для апаратів штучної вентиляції легенів.

Очікується, що лікарня прийме перших хворих у наступний четвер.

У жовтні минулого року Національний стадіон Варшави був перетворений на тимчасову лікарню, ставши першим подібним закладом, створеним під час пандемії в Польщі.

За даними уряду, заклад був розрахований на 1200 ліжок для пацієнтів з COVID-19, але навіть у піковий період прийняв лише 550. Загалом у закладі прийняли лише 1800 пацієнтів.

У госпіталі не лікували важкі випадки захворювання COVID-19, а лише приймали менш важких пацієнтів, щоб зменшити тягар інших лікарень у польській столиці та навколо неї.

Закрили цю тимчасову лікарню наприкінці травня цього року.

Як повідомлялося, у Польщі протягом останньої доби зафіксували 24239 нових випадків коронавірусу – це найбільше за час четвертої хвилі пандемії. Також зафіксований максимум смертей.