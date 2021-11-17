Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Национальный стадион в Варшаве снова превратят в коронавирусный госпиталь

Среда, 17 ноября 2021, 16:53

На Национальном стадионе в Варшаве повторно откроют полевой госпиталь для больных коронавирусом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"После матча Польша – Венгрия демонтируют травяной покров. Важнейшим элементом, связанным с подготовкой инфраструктуры больницы, является установка кислородных концентраторов, кислородная установка, пожалуй, снова будет установлена на поле, у нас есть решения, проверенные в предыдущую волну. Национальные зимние действа однозначно придется отменить. Я не могу себе представить, что во время работы временной больницы на поле будет каток", – отмечает Влодзимеж Доля, президент компании PL20212+, которая руководит Национальным стадионом.

Во временной больнице на Национальном стадионе сначала будет доступно сто коек для людей, инфицированных коронавирусом, в том числе десять мест для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ожидается, что больница примет первых больных в следующий четверг.

В октябре прошлого года Национальный стадион Варшавы был превращен во временную больницу, став первым подобным заведением, созданным во время пандемии в Польше.

По данным правительства, заведение было рассчитано на 1200 коек для пациентов с COVID-19, но даже в пиковый период приняло только 550. Всего в заведении приняли только 1800 пациентов.

В госпитале не лечили тяжелые случаи заболевания COVID-19, а только принимали менее тяжелых пациентов, чтобы уменьшить тяжесть других больниц в польской столице и вокруг нее.

Закрыли эту временную больницу в конце мая этого года.

Как сообщалось, в Польше за последние сутки зафиксировали 24239 новых случаев коронавируса – это больше всего за время четвертой волны пандемии. Также зафиксирован максимум смертей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua

Статьи

Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе

Азербайджан и Армения снова вернулись к полномасштабным боевым действиям – хотя и только на один день. И это напрямую повлияет на будущее региона.
18 ноября 2021 — Юрий Панченко, Ереван, Европейская правда

Осеннее падение Байдена: почему все больше американцев не поддерживают президента

Белый дом сталкивается с волной негативного отношения к себе. Даже в кругу его однопартийцев и сторонников есть заметная нехватка энтузиазма...
18 ноября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

В шаге от конфликта с ЕС: как Киев может отказаться от нарушения Соглашения об ассоциации

Верховная рада готовится сделать шаг к реанимации подзабытого конфликта с ЕС. Но есть простой путь избежать катастрофы (укр.)
17 ноября 2021 — Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда