У Меркель ответили критикам ее разговора с Лукашенко

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объяснил, почему канцлер Ангела Меркель прямо общается с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

По словам Зайберта, для урегулирования драматической ситуации на границе Польши и Беларуси, в которой страдают тысячи людей, есть смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию. Даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и другие европейские страны , не признает".

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В среду 17 ноября Зайберт пояснил, что Меркель звонила Минску, "чтобы найти гуманитарные решения; например, чтобы обеспечить доступ к мигрантам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)".

По словам представителя правительства ФРГ, "UNHCR готово подключиться, и мы видим, что первая помощь начала поступать на место".

Кроме того, отметил Зайберт, позиции Брюсселя и Берлина в этой ситуации совпадают – включая вопросы о санкциях в отношении Минска, который несет ответственность за наплыв мигрантов.

Меркель "согласовала этот звонок с Европейской комиссией и предварительно сообщила о нем важным партнерам в регионе", отметил представитель правительства.

"Уверяю вас: если канцлер делает подобные звонки, она, разумеется, представляет в них известные европейские позиции", - подчеркнул Зайберт.

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На фоне миграционного кризиса Меркель пообщалась с Лукашенко по телефону дважды.

Первый телефонный разговор состоялся 15 ноября и касался искусственного миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС.

Как известно, это был первый разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года, после которых начались мирные протесты, на которые режим ответил репрессиями.

В нескольких странах, включая Германию, раскритиковали решение Меркель провести телефонный разговор с Лукашенко, считая, что это противоречит европейской политике его непризнания как легитимного лидера.

Второй телефонный разговор Меркель и Лукашенко состоялся 17 ноября.