Британія хоче відправляти врятованих у Ла-Манші мігрантів до Албанії - ЗМІ

Велика Британія розраховує підписати угоду з Албанією про розміщення мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш, щоб отримати притулок.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з планом, мігранти, які прибувають на британські пляжі на невеликих човнах, будуть доставлені до Албанії протягом семи днів, де чекатимуть на розгляд їхніх заяв про надання притулку.

Вважається, що перспектива тривалого очікування там, доки будуть розглянуті клопотання, стримуватиме перетин кордону.

Представники албанського уряду поки що заперечують досягнення домовленостей, але, за даними видання, переговори продовжуються.

Прем'єр-міністр Еді Рама раніше заявляв, що його країна не прийматиме мігрантів із багатших країн, які прагнуть створити табори для біженців.

Однак Албанія нещодавно погодилася на прохання США тимчасово розмістити близько 4000 афганців під час розгляду їх заяв про імміграцію.