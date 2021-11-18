Британия хочет отправлять спасенных в Ла-Манше мигрантов в Албанию - СМИ

Великобритания рассчитывает подписать соглашение с Албанией о размещении мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш, чтобы получить убежище.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Согласно плану, мигранты, прибывающие на британские пляжи на небольших лодках, будут доставлены в Албанию в течение семи дней, где будут ждать рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Считается, что перспектива длительного ожидания там, пока будут рассмотрены ходатайства, будет сдерживать их от пересечения границы.

Представители албанского правительства пока отрицают достижение договоренностей, но, по данным издания, переговоры продолжаются.

Премьер-министр Эди Рама ранее заявлял, что его страна не будет принимать мигрантов из более богатых стран, стремящихся создать лагеря для беженцев.

Однако Албания недавно согласилась по просьбе США временно разместить около 4000 афганцев при рассмотрении их заявлений об иммиграции.