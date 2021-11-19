Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Німеччина і Нідерланди вперше відправили дипломатів на перемовини з "Талібаном"

П'ятниця, 19 листопада 2021, 08:51

Німеччина та Нідерланди вперше з часу, коли влада в країні перейшла до угруповання "Талібан", відправили своїх дипломатів в Афганістан на перемовини. Ключовою темою розмови були гуманітарні питання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

В МЗС Німеччини повідомили, що до Кабула на перемовини з урядом "Талібану" у четвер 18 листопада вирушили спеціальний посланник Яспер Вік та посланник Маркус Потцель, а від Нідерландів - спецрадник щодо Афганістану Еміль де Бонт. 

Читайте також
Німеччина надасть 600 млн євро на гуманітарну допомогу афганцям

Згідно з комюніке, йшлося про питання "у яких практична співпраця і необхідна, і можлива", зокрема гуманітарну допомогу для афганців.

Посольство Німеччини в Кабулі припинило роботу в середині серпня, його відкриття поки не обговорюється.

Як відомо, країни Заходу постали перед непростим вибором після повернення "Талібану" до влади, оскільки з одного боку прагнуть надати гуманітарну допомогу афганцям, але й уникнути підтримки невизнаного уряду талібів, особливо на тлі того, що старші дівчата та жінки здебільшого втратили можливість навчатися і працювати.  

Зазначається, що уряд "Талібану" пообіцяв гарантувати для працівників гуманітарних місій безпечний і безперешкодний доступ до громад і людей, які потребують допомоги, "проявив розуміння, що рівний доступ до освіти афганських хлопців та дівчат є національною необхідністю для Афганістану", та вкотре пообіцяв залишати можливість виїхати з країни для тих, хто хоче це зробити. 

"Ми взяли до уваги зобов’язання. Будь-які подальші дії будуть залежати від того, як вони будуть виконуватися", - зазначили в МЗС Німеччини. 

Афганістан дуже залежить від зовнішньої допомоги, якої суттєво поменшало після останньої зміни влади. ООН неодноразово попереджала про загрозу гуманітарної катастрофи в країні. 

Як повідомлялося, в листопаді Німеччина організувала перший евакуаційний рейс з Афганістану відтоді, як США та союзники остаточно вивели війська з країни.

Читайте також: ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Афганістан
powered by lun.ua

Статті

Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок

Лавров вирішив, що готовий понести навіть іміджеві втрати. А вони є серйозними: дії МЗС РФ знищують залишки довіри Заходу до переговорів із Москвою.
18 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі

Азербайджан та Вірменія знову повернулися до повномасштабних бойових дій – хоч і лише на один день. І це напряму вплине на майбутнє регіону.
18 листопада 2021 — Юрій Панченко, Єреван, Європейська правда

Осіннє падіння Байдена: чому дедалі більше американців не підтримують президента

Білий дім стикається з хвилею негативного ставлення до себе. Навіть у колі його однопартійців та прибічників є помітний брак ентузіазму...
18 листопада 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди