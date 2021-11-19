Німеччина і Нідерланди вперше відправили дипломатів на перемовини з "Талібаном"

Німеччина та Нідерланди вперше з часу, коли влада в країні перейшла до угруповання "Талібан", відправили своїх дипломатів в Афганістан на перемовини. Ключовою темою розмови були гуманітарні питання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

В МЗС Німеччини повідомили, що до Кабула на перемовини з урядом "Талібану" у четвер 18 листопада вирушили спеціальний посланник Яспер Вік та посланник Маркус Потцель, а від Нідерландів - спецрадник щодо Афганістану Еміль де Бонт.

Читайте також Німеччина надасть 600 млн євро на гуманітарну допомогу афганцям

Згідно з комюніке, йшлося про питання "у яких практична співпраця і необхідна, і можлива", зокрема гуманітарну допомогу для афганців.

Посольство Німеччини в Кабулі припинило роботу в середині серпня, його відкриття поки не обговорюється.

Як відомо, країни Заходу постали перед непростим вибором після повернення "Талібану" до влади, оскільки з одного боку прагнуть надати гуманітарну допомогу афганцям, але й уникнути підтримки невизнаного уряду талібів, особливо на тлі того, що старші дівчата та жінки здебільшого втратили можливість навчатися і працювати.

Зазначається, що уряд "Талібану" пообіцяв гарантувати для працівників гуманітарних місій безпечний і безперешкодний доступ до громад і людей, які потребують допомоги, "проявив розуміння, що рівний доступ до освіти афганських хлопців та дівчат є національною необхідністю для Афганістану", та вкотре пообіцяв залишати можливість виїхати з країни для тих, хто хоче це зробити.

"Ми взяли до уваги зобов’язання. Будь-які подальші дії будуть залежати від того, як вони будуть виконуватися", - зазначили в МЗС Німеччини.

Афганістан дуже залежить від зовнішньої допомоги, якої суттєво поменшало після останньої зміни влади. ООН неодноразово попереджала про загрозу гуманітарної катастрофи в країні.

Як повідомлялося, в листопаді Німеччина організувала перший евакуаційний рейс з Афганістану відтоді, як США та союзники остаточно вивели війська з країни.

Читайте також: ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану".