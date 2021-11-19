Германия и Нидерланды впервые отправили дипломатов на переговоры с "Талибаном"

Германия и Нидерланды впервые со времени, когда власти в стране перешли к группировке "Талибан", отправили своих дипломатов в Афганистан на переговоры. Ключевой темой разговора были гуманитарные вопросы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В МИД Германии сообщили, что в Кабул на переговоры с правительством "Талибана" в четверг 18 ноября отправились специальный посланник Яспер Вик и посланник Маркус Потцель, а от Нидерландов - спецсоветник по Афганистану Эмиль де Бонт.

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Согласно коммюнике, речь шла о вопросах "в которых практическое сотрудничество и необходимо, и возможно", в том числе гуманитарной помощи для афганцев.

Посольство Германии в Кабуле приостановило работу в середине августа, его открытие пока не обсуждается.

Как известно, страны Запада предстали перед непростым выбором после возвращения "Талибана" к власти, поскольку с одной стороны стремятся оказать гуманитарную помощь афганцам, но и избежать поддержки непризнанного правительства талибов, особенно на фоне того, что старшие девушки и женщины в большинстве случаев потеряли возможность учиться и работать.

Отмечается, что правительство "Талибана" пообещало гарантировать для работников гуманитарных миссий безопасный и беспрепятственный доступ к общинам и нуждающимся в помощи, "проявило понимание относительно необходимости равного доступа к образованию для юношей и девушек" и в очередной раз пообещало оставлять возможность уехать из страны для тех, кто хочет это сделать.

"Мы приняли во внимание обязательства. Любые дальнейшие действия будут зависеть от того, как они будут выполняться", – отметили в МИД Германии.

Афганистан очень зависит от внешней помощи, которой стало существенно меньше после последней смены власти. ООН не раз предупреждала об угрозе гуманитарной катастрофы в стране.

Как сообщалось, в ноябре Германия организовала первый эвакуационный рейс из Афганистана с тех пор, как США и союзники окончательно вывели войска из страны.

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