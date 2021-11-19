Китай высказал возмущение Литве в связи с открытием представительства Тайваня

Китай выразил протест в Литве в связи с началом работы в Вильнюсе офиса представительства Тайваня.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление 19 ноября обнародовало Министерство иностранных дел Китая.

В Пекине подчеркнули, что ранее неоднократно возражали против такого шага и что это подрывает принцип "одного Китая", суверенитет и территориальную целостность страны и является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

"Китай выражает решительный протест и возражение из-за этого особо вопиющего акта, и будет принимать все необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все последствия этого возлагаются на литовскую сторону, - говорится в заявлении. - В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью его территории, и правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай. Требуем от Литвы немедленно исправить это ложное решение".

Напомним, о начале работы представительства Тайваня в Вильнюсе, которое де-факто является посольством, сообщили 18 ноября.

Еще летом объявление о предстоящем открытии офиса вызвало раздражение официального Пекина, в частности, литовского посла попросили покинуть страну. Посол Литвы в Китае Диана Мичевичене вернулась в Вильнюс для консультаций в сентябре.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, в частности, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией. Только 15 стран имеют официальные дипломатические связи с Тайванем.

По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.

В начале ноября Китай пригрозил последствиями из-за визита на остров официальной делегации Европарламента.

В 2020 году между Пекином и Прагой возник скандал из-за визита на Тайвань главы Сената Чехии.

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