Меркель і прем’єри земель погодили нові жорсткі кроки для боротьби з епідемією

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та прем’єри федеральних земель погодили список заходів, щоб стримувати епідемію коронавірусу в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Серед іншого, лідери визначилися з пороговими значеннями різних показників, після яких буде запроваджуватись так зване правило 2G та 2G-plus ("дозволено тільки для тих, хто щеплений або перехворів"), та про зобов’язання вакцинуватися для окремих груп.

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Федеральний уряд планує зробити вакцинацію обов’язковою для професій догляду - всього персоналу лікарень, будинків для літніх людей і тих, хто приходить для надання допомоги додому і подібних закладів. "Федеральні землі просять федеральний уряд ухвалити це рішення якнайшвидше", - йдеться у резолюції.

Друга ключова домовленість - запровадження правила "2G", що закриває низку закладів і послуг для невакцинованих, якщо показники починають перевищувати певні порогові значення. Передусім це має стосуватися ресторанів і масових заходів. Наступний рівень обмежень, "2G плюс", означає, що і цим категоріям для доступу потрібно буде здавати тест.

Ключовим показником для посилення карантину буде семиденний показник госпіталізацій на 100 000 населення. Якщо у певній федеральній землі він стане вищим 3, у ній має запроваджуватися правило "2G", а якщо вище 6 - вже "2G+".

Правило "3G", тобто класична вимога ковід-сертифікату, що посвідчує щеплення, перенесену хворобу або негативний тест, пошириться також на робочі місця, потяги і місцевий громадський транспорт. Тести при цьому і далі залишатимуться безкоштовними.

Роботодавці повинні будуть на щоденній основі перевіряти актуальність сертифіката, і відтак мають право цікавитись вакцинаційним статусом.

Персонал у сфері догляду повинен буде щоденно здавати тести.

Ще одним кроком є прискорення кампанії вакцинації підсилюючими дозами.

Нагадаємо, у середу та четвер Німеччина зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час епідемії, 18 листопада за добу зареєстрували понад 65 тисяч нових хворих (населення країни - близько 83 млн). Зростають і показники госпіталізації.

У п'ятницю зареєстрували майже 53 тисячі заражень і 201 смерть серед коронахворих.

Саксонія, яка має найнижчий у Німеччині рівень вакцинації та найвищий рівень зараження, вже допускає частковий локдаун - закриття театрів, скасування концертів та футбольних матчів для публіки та закриття барів і дискотек.