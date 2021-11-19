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Укр / Рус
Укр / Рус

Германия не исключает локдаун, даже для вакцинированных

Пятница, 19 ноября 2021, 13:02

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом в Германии настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Сейчас мы находимся в ситуации, даже если это вызовет ажиотаж в СМИ, когда мы не можем ничего исключать", - сказал Шпан.

Шпан также сказал, что министерство здравоохранения ведет переговоры с компанией Pfizer и другими компаниями о заказе лекарств для лечения COVID-19.

Австрия станет первой страной в Западной Европе, которая восстановит полный локдаун этой осенью, чтобы преодолеть новую волну инфекции, и с февраля будет требовать обязательную вакцинацию всего населения.

В пятницу Германия сообщила о 52 970 новых случаях коронавируса и 201 смертельном случае, в результате чего общее число смертей достигло 98 739.

Канцлер Ангела Меркель заявила в четверг, что в районах, где больницы становятся опасно переполненными пациентами с COVID-19, значительная часть общественной жизни будет ограничена теми, кто был вакцинирован или выздоровел от болезни.

Ожидается, что верхняя палата парламента Германии примет новые меры по коронавирусу в пятницу.

Накануне Меркель и премьеры федеральных земель согласовали список мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране.

Среди прочего, лидеры определились с пороговыми значениями разных показателей, после которых будет вводиться так называемое правило 2G и 2G-plus ("разрешено только для привитых или переболевших"), и об обязательстве вакцинироваться для отдельных групп.

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Германия
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