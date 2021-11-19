Албания заявила, что не будет принимать мигрантов, прибывающих в Британию через Ла-Манш

Албанское правительство опровергло заявления о том, что в стране будут размещены искатели убежища и беженцы, пересекшие Ла-Манш и попавшие в Великобританию.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Британские СМИ утверждают, что Албания работает над соглашением с Британией об открытии центра содержания и рассмотрения заявлений лиц, ищущих убежище или статус беженца.

Министр иностранных дел Олта Джака назвала эти сообщения "фейоквыми новостями" и раскритиковала СМИ за то, что в статье ее назвали "он".

Премьер-министр Эди Рама и министр юстиции Улси Мая также опровергли эти сообщения и заявили, что на сегодня единственное соглашения с Британией касается экстрадиции и репатриации албанцев.

Ранее издание The Times написало, что Британия рассчитывает подписать соглашение с Албанией о размещении мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш, чтобы получить убежище.

Согласно плану, мигранты, прибывающие на британские пляжи на небольших лодках, будут доставлены в Албанию в течение семи дней, где будут ждать рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Напомним, Албания недавно согласилась по просьбе США временно разместить около 4000 афганцев при рассмотрении их заявлений об иммиграции.