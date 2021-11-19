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Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь и пообещал прекратить голодовку

Пятница, 19 ноября 2021, 19:49

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился быть переведенным в военный госпиталь города Гори и прекратит голодовку, как только его переведут.

Об этом заявил адвокат Ника Гварамия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави-2".

По словам Гварамии, в пятницу вечером Саакашвили доставят в госпиталь, но из-за мер безопасности точное время не называется.

"Решение Саакашвили следующее: он согласился переехать в больницу и прекратить голодовку в больничном помещении. Эта больница нам неизвестна, она построена Саакашвили и оснащена новейшими технологиями", - сказал Гварамия.

Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.

При этом его адвока заявлял, что в случае перевода политика в Горийский госпиталь "возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом".

Напомним, 18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в тюремной больнице.

Министерство иностранных дел Украины призывает перевести заключенного экспрезидента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили в многопрофильную больницу, учитывая ухудшение состояния здоровья, а также пытается организовать визит в него украинских дипломатов.

На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в тюремной больнице

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Грузия Саакашвили
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