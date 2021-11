Зеленский в Глазго поговорил с Байденом о ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического саммита в Глазго встретился с президентом США Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. 🇺🇸 continues to support territorial integrity and reforms in 🇺🇦. pic.twitter.com/ni4YTkDZV2