Зеленский в Глазго поговорил с Байденом о ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического саммита в Глазго встретился с президентом США Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. 🇺🇸 continues to support territorial integrity and reforms in 🇺🇦. pic.twitter.com/ni4YTkDZV2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

"В ходе разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжат поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский.

Пресс-служба Офиса президента еще не публиковала коммюнике с деталями разговора.

Владимир Зеленский в Глазго встречался также с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном и премьером Канады Джастином Трюдо.

Как известно, в последние дни появилась информация о наращивании Россией сил недалеко от границы с Украиной. Администрация президента США провела консультации с союзными странами относительно ситуации безопасности на украинско-российской границе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны, впрочем, не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины.