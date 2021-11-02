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Укр / Рус

Зеленский в Глазго поговорил с Байденом о ситуации на Донбассе

Вторник, 2 ноября 2021, 13:03

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического саммита в Глазго встретился с президентом США Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"В ходе разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжат поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский.

Пресс-служба Офиса президента еще не публиковала коммюнике с деталями разговора.

Владимир Зеленский в Глазго встречался также с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном и премьером Канады Джастином Трюдо.

Как известно, в последние дни появилась информация о наращивании Россией сил недалеко от границы с Украиной. Администрация президента США провела консультации с союзными странами относительно ситуации безопасности на украинско-российской границе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны, впрочем, не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины.

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Байден Зеленский Донбасс и ОРДЛО
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