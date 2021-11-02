У Болгарії повідомляють про новий максимум смертей від коронавірусу

У Болгарії за минулу добу померли 310 коронахворих, що є новим максимумом для країни з 6,9 млн населення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє bTV, наводячи дані органів охорони здоров’я.

Кількість нових хворих за попередню добу склала 6007 - що є другим найбільшим показником після вівторка минулого тижня, коли за 24 години зареєстрували рекордні 6800 нових заражень коронавірусом.

Всього в країні хворіють понад 102 тисячі осіб, з них госпіталізовані 8030, у палатах інтенсивної терапії - 669. За останню добу госпіталізували 1341 нового пацієнта.

Болгарія за показниками вакцинації від коронавірусу в рази відстає від більшості країн ЄС. Якщо в середньому у Євросоюзі повністю щеплені 75% дорослих, у Болгарії це - 25,5%.

У Румунії, яка друга з кінця за показниками вакцинації (з 37,2% серед дорослих), теж повідомили про новий максимум смертей серед коронахворих.

Минулого тижня у Болгарії тисячі представників ресторанного бізнесу в низці міст протестували проти рішення уряду запровадити обов'язкову ковідну перепустку для всіх людей, які бажають відвідувати заклади харчування та розваг.