В Болгарии сообщают о новом максимуме смертей от коронавируса

В Болгарии за минувшие сутки умерло 310 больных с коронавирусом, что является новым максимумом для страны с 6,9 млн населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает bTV, приводя данные органов здравоохранения.

Количество новых больных за предыдущие сутки составило 6007 – что является вторым наибольшим показателем после вторника на прошлой неделе, когда за 24 часа зарегистрировали рекордные 6800 новых заражений коронавирусом.

Всего в стране болеют более 102 тысяч человек, из них госпитализированы 8030, в палатах интенсивной терапии - 669. За последние сутки госпитализирован 1341 новый пациент.

Болгария по показателям вакцинации от коронавируса в разы отстает от большинства стран ЕС. Если в среднем в Евросоюзе полностью привиты 75% взрослых, в Болгарии это – 25,5%.

В Румынии, которая вторая с конца по показателям вакцинации (с 37,2% среди взрослых), тоже сообщили о новом максимуме смертей среди коронавирусных больных.

На прошлой неделе в Болгарии тысячи представителей ресторанного бизнеса в ряде городов протестовали против решения правительства ввести обязательный пропуск для всех людей, желающих посещать заведения питания и развлечений.