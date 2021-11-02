Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Болгарии сообщают о новом максимуме смертей от коронавируса

Вторник, 2 ноября 2021, 13:59

В Болгарии за минувшие сутки умерло 310 больных с коронавирусом, что является новым максимумом для страны с 6,9 млн населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает bTV, приводя данные органов здравоохранения.

Количество новых больных за предыдущие сутки составило 6007 – что является вторым наибольшим показателем после вторника на прошлой неделе, когда за 24 часа зарегистрировали рекордные 6800 новых заражений коронавирусом.

Всего в стране болеют более 102 тысяч человек, из них госпитализированы 8030, в палатах интенсивной терапии - 669. За последние сутки госпитализирован 1341 новый пациент.

Болгария по показателям вакцинации от коронавируса в разы отстает от большинства стран ЕС. Если в среднем в Евросоюзе полностью привиты 75% взрослых, в Болгарии это – 25,5%.

В Румынии, которая вторая с конца по показателям вакцинации (с 37,2% среди взрослых), тоже сообщили о новом максимуме смертей среди коронавирусных больных.

На прошлой неделе в Болгарии тысячи представителей ресторанного бизнеса в ряде городов протестовали против решения правительства ввести обязательный пропуск для всех людей, желающих посещать заведения питания и развлечений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом

Считаете, что украинское общество уникально расколото и концентрируется на вражде? Посмотрите на США! (укр.)
2 ноября 2021 — Владимир Дубовик, Сергей Сидоренко

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс (укр.)
1 ноября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

Грузинская власть снова празднуют победу – Центризбирком фиксирует ее преимущество даже в городах, где лидировала оппозиция. Это наверняка станет толчком для нового противостояния (укр.)
31 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда