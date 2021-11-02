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У Данії повідомляють про найбільший з січня стрибок заражень

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:03

У Данії за минулу добу кількість нових заражень коронавірусом виявилась найбільшою з 5 січня 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2, наводячи дані Statens Serum Institut. 

За останню добу в країні з населенням 5,8 млн позитивний тест отримали майже 2 тисячі людей - 1981.

Кількість госпіталізованих коронахворих - 255 - найбільший показник з лютого 2021 року. За добу ушпиталили 63 нових пацієнтів. Оскільки при цьому багатьох виписали, загальна кількість госпіталізованих зросла на 7.

Нових смертей серед пацієнтів з коронавірусом не зафіксували.

Міністр охорони здоров’я Магнус Х’юніке закликав вакцинуватися тих, хто ще не зробив цього, наголошуючи, що епідемія знову набирає розмаху.

"Госпіталізацій на 100 000 випадків серед невакцинованих більш ніж у чотири рази більше, ніж серед повністю вакцинованих. Тож мій заклик чіткий - вакцинуйтесь зараз", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, Данія з 10 вересня першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження

Це одна з країн Європи із найвищими показниками вакцинації. За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, у Данії повністю щеплені понад 87% дорослого населення, а вакцинованих першою дозою вже більше 91%.

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Данія Коронавірус
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