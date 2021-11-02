В Дании сообщают о самом большом с января приросте заражений

В Дании за прошедшие сутки количество новых заражений коронавирусом оказалось самым большим с 5 января 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2, приводя данные Statens Serum Institut.

За последние сутки в стране с населением 5,8 млн положительный тест получили почти 2 тысячи человек – 1981.

Количество госпитализированных с коронавирусом – 255 – наибольший показатель с февраля 2021 года. За сутки госпитализировали 63 новых пациентов. Поскольку при этом многих выписали, общее количество госпитализированных выросло на 7.

Новых смертей среди пациентов с коронавирусом не зафиксировали.

Министр здравоохранения Магнус Хьюнике призвал вакцинироваться тех, кто еще не сделал этого, подчеркивая, что эпидемия снова набирает размах.



Напомним, Дания с 10 сентября первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения.

Это одна из стран Европы с самыми высокими показателями вакцинации. По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в Дании полностью привиты более 87% взрослого населения, а вакцинированны первой дозой уже более 91%.