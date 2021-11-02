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Естонські навчальні винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:47

Естонські тренувальні винищувачі під час навчань зайшли у повітряний простір Фінляндії, інцидент пояснили помилкою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

Інцидент стався о 14:02 у понеділок, 1 листопада. Два навчально-тренувальних літаки L-39 повітряних сил Естонії, що брали участь у навчаннях з військовим кораблем союзників, зайшли у повітряний простір Фінляндії, коли виконували поворот біля острова Уто.

Порушення повітряного кордону тривало менше хвилини.

У Головному штабі Сил оборони вважають, що причиною інциденту стала людська помилка і почали розслідування для з’ясування причин. 

МЗС Фінляндії сконтактувало з послом Естонії і попросило надати пояснення.

Посол висловив жаль з приводу інциденту і пообіцяв, що країна після розслідування вживе заходів, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому. 

Як повідомлялося, з 20 по 26 вересня винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО сім разів піднімали для супроводу російських військових літаків.

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Естонія Фінляндія
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