Естонські навчальні винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії

Естонські тренувальні винищувачі під час навчань зайшли у повітряний простір Фінляндії, інцидент пояснили помилкою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

Інцидент стався о 14:02 у понеділок, 1 листопада. Два навчально-тренувальних літаки L-39 повітряних сил Естонії, що брали участь у навчаннях з військовим кораблем союзників, зайшли у повітряний простір Фінляндії, коли виконували поворот біля острова Уто.

Порушення повітряного кордону тривало менше хвилини.

У Головному штабі Сил оборони вважають, що причиною інциденту стала людська помилка і почали розслідування для з’ясування причин.

МЗС Фінляндії сконтактувало з послом Естонії і попросило надати пояснення.

The Foreign Ministry of Finland has contacted the Embassy of Estonia in Helsinki and requested for an explanation regarding the suspected violation of airspace.