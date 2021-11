Эстонские учебные истребители нарушили воздушное пространство Финляндии

Эстонские тренировочные истребители в ходе учений зашли в воздушное пространство Финляндии, инцидент объяснили ошибкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Инцидент произошел в 14:02 в понедельник, 1 ноября. Два учебно-тренировочных самолета L-39 воздушных сил Эстонии, участвовавших в учениях с военным кораблем союзников, зашли в воздушное пространство Финляндии, выполняя поворот возле острова Уто.

Нарушение воздушной границы длилось менее минуты.

В Главном штабе Сил обороны считают, что причиной инцидента стала человеческая ошибка и начали расследование для выяснения причин.

Министерство иностранных дел Финляндии сконтактировало с послом Эстонии и попросило предоставить объяснения.

