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У Польщі розповіли про ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Субота, 20 листопада 2021, 14:14

Польські прикордонники повідомили про 195 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю мігрантами – це менше, ніж напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал RMF24.

Польські прикордонники затримали 5 іноземців, стосовно 82 іноземців видані розпорядження залишити територію Польщі.

За сприяння у нелегальному перетині кордону польські правоохоронці затримали двох громадян України і громадянина Німеччини.

В околицях Старжини в другій половині дня у п’ятницю група мігрантів намагалася силою перетнути кордон. У ситуацію втрутилися понад 60 поліцейських. Назустріч їм полетіло каміння, пошкоджено дві поліцейські машини.

Прес-секретар прикордонної служби повідомила, що найбільша група, яка намагалася перетнути кордон, становила близько 200 осіб. В результаті 24 людини встигли пройти кілька метрів по території Польщі. Людей затримали, їм дали вказівку покинути Польщу і відвезли на лінію кордону.

Нагадаємо, поліція Польщі заявила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.

Раніше Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр. 

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

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