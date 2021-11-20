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В Польше рассказали о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Суббота, 20 ноября 2021, 14:14

Польские пограничники сообщили о 195 попытках незаконного пересечения границы с Беларусью мигрантами – это меньше, чем накануне.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал RMF24.

Польские пограничники задержали 5 иностранцев, в отношении 82 иностранцев выданы распоряжения покинуть территорию Польши.

При содействии в нелегальном пересечении границы польские правоохранители задержали двух граждан Украины и гражданина Германии.

В окрестностях Старжины во второй половине дня в пятницу группа мигрантов пыталась силой пересечь границу. В ситуацию вмешалось более 60 полицейских. Навстречу им полетели камни, повреждены две полицейские машины.

Пресс-секретарь пограничной службы сообщила, что самая большая группа, пытавшаяся пересечь границу, составляла около 200 человек. В результате 24 человека успели пройти несколько метров по территории Польши. Людей задержали, им дали указание покинуть Польшу и отвезли на границу.

Напомним, полиция Польши заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

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