МЗС каже про "удар по українсько-болгарським відносинам" через скандальну заяву президента
Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Болгарії Румена Радева про "російський Крим".
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді" - написав Кулеба у Twitter.
Раніше президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.
"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії" - сказав Радев.
Перед цим під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада він заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.
У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.
Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Одразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.
А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.