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Укр / Рус

МИД говорит об "ударе по украинско-болгарским отношениям" из-за скандального заявления президента

Суббота, 20 ноября 2021, 18:04

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Болгарии Румена Радева о "российском Крыме".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи человек. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде" - написал Кулеба в Twitter.

Ранее президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

"Драмы нет. Вопрос абсолютно понятный. Анексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" - сказал Радев.

Перед этим во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября он заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.

В связи с этими заявлениями МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Стоит отметить, что у Радева последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России и впоследствии отметился соответствующими заявлениями.

До этого он заявлял, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

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Болгария Крым Кулеба
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