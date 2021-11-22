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Укр / Рус

В Нидерландах третью ночь подряд - "ковидные" беспорядки, около 30 задержанных

Понедельник, 22 ноября 2021, 09:46

В нескольких городах Нидерландов молодые люди снова устроили уличные беспорядки под предлогом недовольства политикой властей по противодействию коронавирусу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В Энсхеде и Гронингене заранее ввели особый правовой режим на вечерние и ночные часы, что расширяет полномочия полиции и позволяет жестко останавливать участников беспорядков, перекрывать улицы и разгонять собрания, в которых видят риск.

В Гронингене протест сначала был мирным, далее участники начали бросаться фейерверками. Мэрия сообщает об одном поврежденном магазине, поврежденных велосипедах и разбитой автобусной остановке, пожарах посреди улицы. Около 10 часов вечера полиция зачистила основную зону беспорядков, задержали по меньшей мере трех человек. В Энсхеде задержали пятерых.

 

В Розендале молодые люди бросались фейерверками, попытались поджечь помещение школы, сожгли одну машину. За участие в беспорядках задержали 15 человек.

В Тильбурге десятки молодых людей собрались в парке и начали бросать фейерверки, сожгли также несколько мусорных контейнеров. Как известно, там арестов не было.

В городах Штейн и Рурмонд, где беспорядки произошли накануне, также действует особый правовой режим, но ночь на понедельник прошла спокойно. Полиция сообщила о задержании пяти подозрительных людей, у которых обнаружили наркотики.

В Роттердаме возле футбольного стадиона задержали 24 человека, которые начали бросаться в полицию фейерверками, и так же троих - возле стадиона в городе Леуварден. Фанаты недовольны запретом проводить матчи со зрителями.

Как известно, в первую ночь беспорядков в Роттердаме полиция применила оружие, задержали десятки человек.

Напомним, прошлой зимой недовольство "коронавирусным" комендантским часом в Нидерландах тоже вылилось в протесты, местами переросшие в столкновения с полицией, поджоги автомобилей и погромы магазинов.

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Нидерланды Коронавирус
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