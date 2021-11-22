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Глава Минздрава Германии: до конца зимы каждый из нас либо вакцинируется, либо переболеет, либо умрет

Понедельник, 22 ноября 2021, 13:53

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы с коронавирусом столкнется наверняка каждый житель страны.

Как сообщают немецкие СМИ, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссий по вакцинации усиливающими дозами и по поводу того, какие вакцины использовать.

"Наверное, каждый в Германии до конца этой зимы либо будет привит, либо переболеет, либо умрет", - сказал Йенс Шпан.

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Министерство в письме федеральным землям сообщило, что заказы на вакцину Pfizer-BioNTech, которая является наиболее популярной, на ближайшее время ограничат, вместо этого готовы предложить больше Moderna, чтобы имеющиеся дозы не пропали, пишет DPA. Это решение подвергли критике, аргументируя, среди прочего, что это может дополнительно затормозить вакцинацию. Сейчас на Pfizer-BioNTech приходится 90% заказов.

Йенс Шпан на это ответил, что и Moderna является "хорошей, безопасной и очень эффективной вакциной", отметив, что "BioNTech - это как Mercedes, а Moderna как Rolls-Royce".

Семидневный показатель заражений в Германии продолжает расти и достиг нового максимума, 386,5 на 100 000 населения.

В Саксонии, на первом месте по размаху эпидемии, он составляет уже 960,7.

Ангела Меркель, остающаяся в должности как исполняющая обязанности канцлера, предположила, что нынешняя волна "превзойдет все, что было до сих пор". Она также высказала мнение, что уже принятые меры и так называемое правило 2G - допуск только для тех, кто вакцинирован или переболел - уже может оказаться недостаточным.

Напомним, на прошлой неделе Германия с населением 83 млн зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии, последнюю – более 65 тысяч новых больных. Растут и показатели госпитализации.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом уже настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.

На днях первые районы ввели локдаун и ночной комендантский час для невакцинированных.

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Германия Коронавирус Вакцины
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