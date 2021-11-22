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У Болгарії запевнили Київ у незмінності позиції щодо Криму – Кулеба

Понеділок, 22 листопада 2021, 15:06

МЗС України отримало від багатьох офіційних представників Болгарії запевнення у незмінності позиції країни щодо територіальної приналежності Криму Україні.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми не лише словами відреагувати, тому що виклик посла Болгарії до МЗС - це дія в дипломатії, а не слова, і за останні два дні ми отримали від багатьох офіційних представників Болгарії запевнення у незмінності позиції Болгарії щодо територіальної приналежності Криму", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що в МЗС розберуться, як рухатися далі в цьому питанні, підкресливши, що вони ніколи не залишатимуть подібні коментарі без відповіді.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев, відомий своїми проросійськими позиціями і переобраний у неділю на другий термін, минулого тижня під час дебатів кандидатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах

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Болгарія Крим
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