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В Болгарии заверили Киев в неизменности позиции по Крыму – Кулеба

Понедельник, 22 ноября 2021, 15:06

МИД Украины получил от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции страны относительно территориальной принадлежности Крыма Украине.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы не только словами отреагировать, потому что вызов посла Болгарии в МИД - это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменяемости позиции Болгарии относительно территориальной принадлежности Крыма", - отметил министр.

Кулеба добавил, что в МИД разберутся, как двигаться дальше в этом вопросе, подчеркнув, что они никогда не будут оставлять подобные комментарии без ответа.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев, известный своими пророссийскими позициями и переизбранный в воскресенье на второй срок, на прошлой неделе во время дебатов кандидатов заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

В этой связи МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.

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Болгария Крым
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