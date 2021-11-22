В Румынии во второй раз поручили формирование правительства и.о. министра обороны

Президент Румынии Клаус Йоханнис после консультаций с политсилами снова поручил формирование правительства исполняющему обязанности министра обороны Румынии Николае Чукэ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Утром политические силы встречались с президентом для консультаций по кандидатуре премьера, после того как в воскресенье три партии – правящая Национально-либеральная партия (PNL), ее бывшие соперники, оппозиционные социал-демократы (PSD) и этническая венгерская партия UDMR – финализировали свои договоренности по формированию нового правительства.

Среди прочего, партия, представителю которой достанется портфель премьера, не будет претендовать на портфель министра финансов.

Николае Чукэ, и.о. министра обороны, после предыдущего такого предложения отказался от попыток сформировать правительство, когда стало ясно, что у него не будет достаточной поддержки парламента для создания правительства меньшинства без других партий, как тогда хотела PNL. Чукэ технически может быть выдвинут в премьеры снова, поскольку его официально не отклонил парламент.

Напомним, "Союз спасения Румынии" USR в начале сентября вышли из кабинета из-за противоречивого фонда регионального развития, лишив премьер-министра Флорина Кыцу парламентского большинства.

В начале ноября PNL решила не возобновлять центристское коалиционное правительство, а вести переговоры о новом парламентском большинстве с PSD.

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