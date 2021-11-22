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У пресслужбі президента Болгарії роз'яснили його позицію щодо окупованого Криму

Понеділок, 22 листопада 2021, 18:47

Пресслужба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму через його висловлювання під час теледебатів у рамках передвиборчої кампанії.

Заяву опублікувало державне агентство БГНЕС, повідомляє "Європейська правда".

"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку його суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як наголосив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радєв, "нині" Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - йдеться у заяві.

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"Не раз, як і в ході дебатів, глава держави висловлював занепокоєння щодо цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", - сказано у повідомленні.

Також наголошується, що Радев "неодноразово поділяв побоювання щодо можливої ​​ескалації напруженості в регіоні, і зокрема на сході України, і закликав вжити адекватних заходів щодо зміцнення довіри та діалогу для зменшення конфронтації та створення умов для мирного врегулювання конфлікту".

Нагадаємо, Радев, відомий своїми проросійськими позиціями і переобраний у неділю на другий термін, минулого тижня під час дебатів кандидатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

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Болгарія Крим
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