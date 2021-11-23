Около 20 финнов воевали за боевиков на Донбассе без наказания – СМИ

С 2014 года около 20 граждан Финляндии уехали на Донбасс воевать на стороне пророссийских боевиков, и, насколько известно, на родине против них не ведут расследование.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обширном материале финского вещателя Yle. Большая часть статьи - истории об отдельных финнах, решивших присоединиться к рядам боевиков.

Приведенная цифра – ориентировочная. Некоторые представители органов безопасности оценивают, что таких граждан Финляндии – около 20 человек. В Службе безопасности и разведки прокомментировали, что, насколько им известно, в боевых действиях на востоке Украины участвовало "относительно малое количество" граждан Финляндии.

Журналистам удалось получить комментарии по теме только на условиях, что источники останутся анонимными.

Согласно национальному законодательству, финнам не запрещено участвовать в военных конфликтах за рубежом, но в случае совершения военных преступлений предусматривается ответственность.

Yle пишет, что ряд контактов с соответствующими органами создали впечатление, что против таких бойцов на Донбассе не ведется никаких расследований.

Блогер Марк Энквист, который пишет на военные темы и отслеживал такие поездки финнов на Донбасс, обращался в прокуратуру с предложением расследовать действия двух таких людей – Йохана Бекмана и Януса Путконена. В прокуратуре тогда решили, что, поскольку потенциальные преступления совершаются на территории Украины, расследованием должна заниматься украинская сторона.

Yle в своем материале собрал истории людей, которые не скрывают, что бывали или до сих пор остаются на Донбассе и участвовали в войне на стороне боевиков. Среди таких – Петри Вилякайнен, который там, по собственному утверждению, уже пять лет. Он решил поехать на восток, когда вышел в соцсетях на соотечественника Йохана Бекмана, который предлагал возможность поехать "защищать Донбасс". Весной 2015 года он закрыл дела на родине, получил российскую визу и с оргпомощью от Бекмана отправился на Донбасс, где попал в ряды незаконного вооруженного формирования "Призрак".

Как свидетельствуют его публичные рассказы, мужчина, как и другие его соотечественники в рядах боевиков, поверил российской пропаганде и поехал воевать по идейным убеждениям.

В Донецке он встретил еще одного соотечественника - Януса Путконена, попавшего туда еще раньше. Все трое потом неоднократно появлялись в видео на Youtube, а иногда и в интервью финским изданиям.

Путконен при этом приобщился к выпуску пропагандистских подкаcтов, был лично знаком с лидером боевиков Захарченко.

По данным Yle, Путконен старался усложнить освещение событий на Донбассе для западных СМИ. В 2015 году на ту сторону отказались допустить нескольких финских журналистов, из Yle и Iltalehti. Сейчас он остается в Луганске и ведет онлайн-портал UMV, на котором распространяют в том числе теории заговора о коронавирусе и вакцинах.

Еще один боец ​​из Финляндии действует под псевдонимом Лаури "Карху" ("Медведь") и даже написал книгу о своем опыте за 2015-2017 год. Если предыдущие трое, вероятнее всего, остаются в ОРДЛО, где сейчас "Карху", точно неизвестно.

Йохан Бекман, похоже, является ключевой фигурой среди финов в ОРДЛО, и большинство попало туда при его содействии. Бекман утверждает, что сам не принимал участия в боевых действиях. В 2014 году он открыл в Финляндии "представительство ДНР" и пытался продвигать его как легитимную миссию. Финское посольство в Москве в этой связи публиковало разъяснение, что Финляндия никогда не признавала так называемой "ДНР" и никакой миссии в Финляндии быть не может.

Он также организовал публикацию военных мемуаров Вилякайнена и Лаури "Медведя".

Бекман согласился дать комментарий Yle и рассказал, что до сих пор поддерживает финнов, которые с его помощью попали на Донбасс, но утверждает, что не несет ответственности за них и что не все граждане Финляндии в рядах боевиков оказались там при его содействии. Бекман заявляет, что не располагает информацией, что кто-то из этих людей был причастен к каким-либо преступлениям.



По его словам, все они до сих пор живы, один был ранен. Точных цифр по поводу того, сколько финнов может быть в ОРДЛО в рядах боевиков он называть не стал, сказав, что это может быть несколько десятков.

Напомним, недавно в Чехии приговорили к 20 годам лишения свободы нескольких граждан Чехии, воевавших на Донбассе на стороне боевиков.