У Болгарії повідомили подробиці ДТП, в якому загинули 46 осіб: автобус згорів за 2-3 хвилини

Аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої загинули 46 людей, могла статися через наїзд на дорожній знак, після якого почалася пожежа.

Про це розповів представник Пернінської обласної ради Васко Піргов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Піргов знаходився на місці події разом із першими поліцейськими та пожежниками. Коли він прибув близько 3:30, пожежу загасили, і масштаби трагедії стали зрозумілими.

За його словами, автобус зупинявся на заправці всього за 20 хвилин від місця трагедії, і тому малоймовірно, що потім водій заснув за кермом.

За словами Піргова, водій, ймовірно, їхав із невідповідною швидкістю та помилився з вибором смуги в районі повороту.

"Автобус зачепив переднім правим колесом знак, який відлетів на 45 метрів уперед. Дорожнє покриття було ідеальним, автобус не ковзав. Слідів гальмування немає", - наголосив він.

За його словами, автобус рухався зі швидкістю понад 100 км/год, і водій не відреагував належним чином.

Ймовірно, після зіткнення зі знаком лопнуло колесо. Іскри утворювалися при терті металу об метал. Пожежа почалася попереду, і, за даними поліції, у запасних шинах були каністри з олією. За словами Піргова, більшість загиблих, ймовірно, задихнулися.

"Думаю, за 2-3 хвилини автобус згорів", - додав він.

Нагадаємо, ДТП сталося в ніч проти 23 листопада на трасі Софія-Благоєвград. Після аварії автобус із номерами Північної Македонії спалахнув.

В автобусі перебували 52 пасажири, шестеро з яких вижили. Загинули 46 людей, зокрема 12 дітей. Українців серед загиблих немає.