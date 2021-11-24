Шестеро інуїтів вимагають у Данії по 33 тисячі євро компенсації за "втрачене дитинство"

Шестеро інуїтів - представників корінного народу Гренландії, колишньої данської колонії - подали позов проти Данії за те, що їх в дитячому віці розлучили з родинами і вивезли з острова для соціального експерименту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Позивачі, яким зараз за 70 років, у листі до прем’єр-міністерки Данії вимагають по 33 600 євро компенсації за "втрачене дитинство".

У 1951 році їх, на той час малих дітей, серед 22 інуїтських дітей загалом розлучили з родинами і забрали в Данію. Як планувалося, це мало забезпечити їм кращу освіту і кращі перспективи у майбутньому, вони мали б повернутися на острів данськомовною елітою.

Після повернення з Данії назад до Гренландії дітей помістили у сиротинці, хоча їхні батьки були живі. Багато з учасників програми потім зовсім втратили зв’язок зі своїми родичами.

За словами адвоката, такий експеримент був порушенням їхнього права на приватне й родинне життя і внаслідок цього вони втратили свої родини, свою мову, культуру і відчуття належності до спільноти.

Уряду Данії дають два тижні на реакцію, і якщо на компенсацію не погодяться, планується судовий позов.

Так званий примусовий "Дитячий проєкт Гренландії" розслідується як данською владою, так і урядом Гренландії з лютого минулого року.

Прем’єрка Метте Фредеріксен раніше публічно вибачилася за дії уряду 70 років тому, сказавши, що змінити минуле неможливо, але помилки потрібно визнавати.

Міністерка з соціальних питань Астрід Краг зазначила, що вибачення - це важливо і країна має вчитися на помилках минулого, щоб не повторювати їх.

Гренландія була колонією Данії до 1953 року, згодом стала автономною територією.