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Шестеро инуитов требуют от Дании по 33 тысяч евро компенсации за "потерянное детство"

Среда, 24 ноября 2021, 11:53

Шесть инуитов - представителей коренного народа Гренландии, бывшей датской колонии - подали иск против Дании за то, что их в детском возрасте разлучили с семьями и вывезли с острова для социального эксперимента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Истцы, которым сейчас за 70 лет, в письме к премьер-министру Дании требуют по 33 600 евро компенсации за "потерянное детство".

В 1951 году их, маленьких детей, среди 22 инуитских детей в общей сложности разлучили с семьями и забрали в Данию. Как планировалось, это должно было обеспечить им лучшее образование и лучшие перспективы в будущем, они должны были вернуться на остров датскоязычной элитой.

После возвращения из Дании обратно в Гренландию детей поместили в приют, хотя их родители были живы. Многие участники программы потом совсем потеряли связь со своими родственниками.

По словам адвоката, такой эксперимент был нарушением их права на частную и семейную жизнь и в результате этого они потеряли свои семьи, свой язык, культуру и чувство принадлежности к сообществу.

Правительству Дании дают две недели на реакцию, и если на компенсацию не согласятся, планируется судебный иск.

Так называемый принудительный "Детский проект Гренландии" расследуется как датскими властями, так и правительством Гренландии с февраля прошлого года.

Премьер-министр Метте Фредериксен ранее публично извинилась за действия правительства 70 лет назад, сказав, что изменить прошлое невозможно, но ошибки нужно признавать.

Министр по социальным вопросам Астрид Краг отметила, что извинения - это важно и страна должна учиться на ошибках прошлого, чтобы не повторять их.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, затем стала автономной территорией.

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Гренландия Дания
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